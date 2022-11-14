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Bakan Dönmez: Bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var (2)

DHA

Bakan Dönmez: Bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var (2)


BAKAN DÖNMEZ MANİSA'DAKİ ZİYARETLERİNİ TAMAMLADI
Bugün sabah saatlerinde Yunusemre ilçesindeki bir otelde yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra Manisa Valiliğine ziyarette bulundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik anı defterini imzaladı. Ziyaret sonrası Dönmez ve beraberindeki heyet Manisa Organize Sanayi Bölgesi´nde, radyatör ısıtma sistemlerini üretimini gerçekleştiren iki farklı fabrikada incelemelerde bulundu. Ardından, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı´nda STK yetkilileri ile enerji koordinasyon toplantısına katılan Bakan Dönmez, AK Parti kadın ve gençlik kolları ile vefa buluşmasıyla Manisa ziyaretlerini tamamladı. Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-11-14 20:42:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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