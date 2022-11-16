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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından takibe alınarak, durdurulan otomobilde yapılan aramada batı Afrika kültürüne ait tarihi eser niteliğinde 47 maske ile 31 obje ele geçirilirken, şüpheli H.T., gözaltına alındı. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T.'nın kullandığı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde H.T.'nın otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki maske ve objelere el konuldu. 47 maske ve 31 objenin batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilirken, Şüpheli H.T. gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarihi eserlerden görüntüHaber Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Manisa

2022-11-16 01:14:37



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