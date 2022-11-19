

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın köprü üzerinde bariyere çarparak askıda kaldı. Yolu kapatan TIR'ın arkasından gelen 6 araç ise zincirleme kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kaza, 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Davala köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Feyyaz Kaya (32) idaresindeki 45 AZ 305 plakalı TIR, yağışlı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan TIR, bariyerlere çarparak askıda kaldı. Köprüden uçmasına ramak kalan TIR'ın yolu kapatması üzerine arkasından gelen sürücüler ani fren yapınca, 6 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada TIR sürücüsü Feyyaz Kaya (32) ve TIR'da yolcu olarak bulunan Veyis Yılmaz (53) ile Fadime Yılmaz (50) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bariyerlerde asılı kalan TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti ulaşıma kapandı. İzmir-Ankara D300 karayolu TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-11-19 01:34:07



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