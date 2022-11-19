Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-0

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Ferdi Karadoruk

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan Tetik Nizamettin, Prib (Dk. 60 Gakpa), Ba, Batuhan (Dk. 68 Kadir), Diallo, Stark, Muhammet Taha Şahin, Domgjonas (Dk. 33 Burak), Çağrı, Adem

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Mustafa Akbaş, Shala (Dk. 84 Alican), Eren, Rosheuvel (Dk. 73 Muhammed), Hasek, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Olanare, Orhan, Estrela

KIRMIZI KART: Dk. 63 Stark (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Domgjonas (Manisa FK) Shala, Mustafa Yumlu, Muhammed (Erzurumspor FK)Spor Toto 1'inci Lig´in 14'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi etipte Stark 63´üncü dakikada kırmızı kart gördü.

33´üncü dakikada Eren´in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Rosheuvel´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

44´üncü dakikada orta saha yakınlarında Manisa FK savunmasının arkasına atılan ara pasta topla buluşan Eren´in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

45+2´nci dakikada Eren´in pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Shala´nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı.

50´nci dakikada Estrela´nın kaptırdığı topla sağdan ceza sahası içine giren Adem´in sol arka tarafa bıraktığı topu Prib, Nizamettin´in önüne bıraktı, Nizamettin´in ceza sahası dışından şutunu kaleci Mehmet son anda çeldi.

61´nci dakika kullanılan kornerde seken topu önüne alan Diallo´nın ceza sahasından dışından attığı sert şutunu kaleci Mehmet tuttu.

86´ncı dakikada Nizamettin´in savunma arkasında bıraktığı topu ceza yayı üzerinde kaleci Mehmet´in üzerinden aşırtan Adem´in şutu az farkla üstten auta çıktı. Manisa FK, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

90+2´nci Gakpa´nın sol çaprazdan ceza sahası içerisine getirdiği topu kale içerisine ortaladı. Adem´in müsayit pozisyonda gelişine çektiği şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-19 15:38:48



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