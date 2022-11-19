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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-0

DHA

Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-0


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap 
HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Ferdi Karadoruk
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan Tetik Nizamettin, Prib (Dk. 60 Gakpa), Ba, Batuhan (Dk. 68 Kadir), Diallo, Stark, Muhammet Taha Şahin, Domgjonas (Dk. 33 Burak), Çağrı, Adem
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Mustafa Akbaş, Shala (Dk. 84 Alican), Eren, Rosheuvel (Dk. 73 Muhammed), Hasek, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Olanare, Orhan, Estrela
KIRMIZI KART: Dk. 63 Stark (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Domgjonas (Manisa FK) Shala, Mustafa Yumlu, Muhammed (Erzurumspor FK)Spor Toto 1'inci Lig´in 14'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi etipte Stark 63´üncü dakikada kırmızı kart gördü.
33´üncü dakikada Eren´in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Rosheuvel´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.  
44´üncü dakikada orta saha yakınlarında Manisa FK savunmasının arkasına atılan ara pasta topla buluşan Eren´in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarıya gitti.
45+2´nci dakikada Eren´in pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Shala´nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya çıktı.  
50´nci dakikada Estrela´nın kaptırdığı topla sağdan ceza sahası içine giren Adem´in sol arka tarafa bıraktığı topu Prib, Nizamettin´in önüne bıraktı, Nizamettin´in ceza sahası dışından şutunu kaleci Mehmet son anda çeldi.
61´nci dakika kullanılan kornerde seken topu önüne alan Diallo´nın  ceza sahasından dışından attığı sert şutunu kaleci Mehmet tuttu.
86´ncı dakikada Nizamettin´in savunma arkasında bıraktığı topu ceza yayı üzerinde kaleci Mehmet´in üzerinden aşırtan Adem´in şutu az farkla üstten auta çıktı. Manisa FK, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
90+2´nci Gakpa´nın sol çaprazdan ceza sahası içerisine getirdiği topu kale içerisine ortaladı. Adem´in müsayit pozisyonda gelişine çektiği şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-11-19 15:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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