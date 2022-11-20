Somaspor - Şanlıurfaspor: 0-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep Güneş
SOMASPOR: Muharrem Kadir, Ali Mert, Eray (Dk. 90 Kadir), Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 75 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 75 Can), Kenan, Yılmaz (Dk. 83 Berkay)
ŞANLIURFASPOR: Aydın Mehmet, Semih, Barış, Feyyaz, Cumali, Bünyamin (Dk. 34 Behlül), Mehmet Alp (Dk. 34 Erkam), Mert, Kemal (Dk. 59 İbrahim), Şahin (Dk. 86 Enes)
GOLLER: Dk. 74 Mert (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Can (Somaspor), Aydın (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 57 Mehmet (Şanlıurfaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor deplasmanda Somaspor´u tek golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74´üncü dakikasında Mert, Şanlıurfaspor´a galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Şanlıurfaspor 27 puana yükseldi. Somaspor ise 21 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ
2022-11-20 16:15:24
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