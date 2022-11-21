Manisa'da amca-yeğen silahlı saldırıda yaralandı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde Şemsettin Aykaç (42) ve yeğeni Yusuf Aykaç (20), evlerinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokakda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle Şemsettin Aykaç ve yeğeni Yusuf Aykaç´a evlerinin önünde tabancayla ateş edip kaçtı. Şemsettin Aykaç sırtından, Yusuf Aykaç ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olduğu belirtilen Yusuf Aykaç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesine sevk edilirken, amcası Şemsettin Aykaç´ın Turgutlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Amca ve yeğenin yaralandığı haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-11-21 21:54:45



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