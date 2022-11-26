Aracında 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalandı

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Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hapla yakalanınca gözaltına alınan B.Y. (26) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında ilçede otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-11-26 16:50:38



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