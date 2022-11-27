Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 74-95

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Erhan Gürsel

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 14, Cruz, Morgan 9, Roberson 11, Selden 28, Erdi 2, Yiğit Baran 8, Ata 2

ANADOLU EFES: Bryant 7, Dunston 5, Ömer Can 15, Micic 6, Zizic 19, Karahan 2, Erten 3, Egemen 6, Egehan 5, Buğrahan 23, Mehmet Efe 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-31

İLK YARI: 34-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-69Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e direnemedi: 74-95. Muradiye Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyip farkı açan Anadolu Efes, ilk periyodu 31-16, devreyi 50-35, üçüncü periyodu da 69-52 önde tamamladı. Efes'te Buğrahan 23 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Manisa BŞB'ye maçın en skoreri olan yeni transferi Selden'in 23 sayısı yetmedi. THY Euroleague'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Anadolu Efes, bu skorla ligde 7 maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Manisa BŞB ise 8 haftada 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle düşme hattında kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-27 17:28:11



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