Manisa potada Hakan Demir'e emanet

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MANİSA, (DHA) TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde düşme hattında kalınca Antrenör Ceyhun Cabadak ile yollarını ayıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir ile anlaştı. Halen A Milli Takım'da Ergin Ataman'ın yardımcılığını da yürüten 54 yaşındaki Demir, kariyerinde 1998-1999 sezonunda NCAA´de Siena College´de yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra 1999-2005 yılları arasında 6 sezon boyunca Anadolu Efes´te yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Başantrenörlük kariyerini 2005-2006 sezonunda Tekelspor ile sürdüren Demir, sırasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, İsviçre´nin Sion Herens takımı, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Erdemirspor, Aliağa Petkim Spor, Trabzonspor, Türk Telekom, BEST Balıkesir, Banvit, Tofaş ve Dinamo Bükreş'i çalıştırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-30 13:48:46



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