Turgutluspor - Kuşadasıspor: 1-1

TURGUTLU (Manisa), (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ramazan Doğanay, Mustafa Güçer, Mehmet Büyükyılmaz
TURGUTLUSPOR: Mahmut Sertan, Tolga Cokkoşan, Levent (Dk. 76 Tekin), Serhat, Burak (Dk. 64 Tolga Cevher), Okan, Ebrar, Mustafa, Berkay, Noyan
KUŞADASISPOR: Salih Türker (Dk. 46 Can), Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 82 Farhat), Çağrı (Dk. 82 Süleyman), Ali, Murat (Dk. 89 Fatih), Emircan
GOLLER: Dk. 59 Murat (Kuşadasıspor) - Dk. 62 Noyan (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Mustafa (Turgutluspor) -Hamit, Ali (Kuşadasıspor) TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Play-Off´u hedefleyen iki Ege ekibi Turgutluspor ve Kuşadaspor´un maçından galip çıkmadı: 1-1.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59´uncu dakikasında Murat, Turgutluspor´u öne geçirdi: 1-0. Kuşadasıspor yediği golden 3 dakika sonra rakibine Noyan ile karşılık verdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar hanelerine 1´er puan yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA
2022-12-03 16:07:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.