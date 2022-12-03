Turgutluspor - Kuşadasıspor: 1-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TURGUTLU (Manisa), (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ramazan Doğanay, Mustafa Güçer, Mehmet Büyükyılmaz

TURGUTLUSPOR: Mahmut Sertan, Tolga Cokkoşan, Levent (Dk. 76 Tekin), Serhat, Burak (Dk. 64 Tolga Cevher), Okan, Ebrar, Mustafa, Berkay, Noyan

KUŞADASISPOR: Salih Türker (Dk. 46 Can), Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 82 Farhat), Çağrı (Dk. 82 Süleyman), Ali, Murat (Dk. 89 Fatih), Emircan

GOLLER: Dk. 59 Murat (Kuşadasıspor) - Dk. 62 Noyan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Mustafa (Turgutluspor) -Hamit, Ali (Kuşadasıspor) TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Play-Off´u hedefleyen iki Ege ekibi Turgutluspor ve Kuşadaspor´un maçından galip çıkmadı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59´uncu dakikasında Murat, Turgutluspor´u öne geçirdi: 1-0. Kuşadasıspor yediği golden 3 dakika sonra rakibine Noyan ile karşılık verdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar hanelerine 1´er puan yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA

2022-12-03 16:07:22



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