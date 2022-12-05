Turgutluspor'da Başkan Bülent Daşkan istifa etti



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalınca Play-Off hedefinin uzağına düşen Turgutluspor'da Başkan Bülent Daşkan, basın açıklaması yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı. Geçen sezon yönetimde asbaşkan olarak yer alıp bu sezon başındaki kongrede başkanlığa seçilen Bülent Daşkan açıklamasında, "Derin fikir ayrılıkları nedeniyle bugün itibariyle büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm Turgutluspor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bundan sonra dileğim ve temennim Turgutluspor'un geleceği hak ve menfaatleri için ortak bir duruş sergilenmesi ve kulübün kültür ve değerlerinin layıkıyla temsil edilmesidir" dedi.

Daşkan, "Başkanlık ve 2'nci başkanlık yaptığım dönemlerde yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren büyük Turgutlu camiasının maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında gerek saha gerekse saha dışında mücadele örneği verdik. Kulübümüzün hak ve menfaatlerini, yine kulübümüzün kültür ve erdemine yakışır şekilde savunduk. Camiada birlik beraberliği sağlamak adına yükselen bir ivme kazandırdığımızı düşünüyorum. Ancak geldiğimiz noktada ve süreç içinde bilhassa bazı futbolcularımızın maruz kaldığı ve hemen hemen her müsabakada artarak devam eden gerek saha içi gerekse saha dışı olayları sistematik olarak görüyorum. Nihayetinde ortaya çıkan derin fikir ayrılıkları nedeniyle bugün itibarıyla büyük bir onur ve şerefle ifa ettiğim Turgutluspor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-12-05 10:45:36



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