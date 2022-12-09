Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 73-92

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 12, Roberson 26, Kaspar 2, Morgan 9, Cruz 13, Tolga 2, Mustafa 5, Mıchalak 4, Ogün, Yiğit, Gani, Berkay,

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 18, Starks 23, Can 4, Cullough 12, Yeboah 13, Doğuş 10, Hakan 12, Bora, Ege, Kılıçarslan, Eray, Ercan,

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 38-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 10´uncu haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Darüşşafaka´yı ağırladı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ilk periyot 22-24 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci periyotta farkı açan konuk takım ilk yarıyı 38-49 önde tamamladı. Üçüncü periyoda skor avantajı giren konuk takım, üstünlüğü kaptırmadı, farkı açarak 3´üncü periyodu 49-69 önde tamamladı. Maç, 73-92 Darüşşafaka´nın üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Roberson 26 sayıyla konuk takımda Starks 23 sayıyla yıldızlaştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-12-09 21:14:15



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