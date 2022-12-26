Rakipler kazandı, Manisa FK Play-Off dışı kaldı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Pendikspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, rakiplerinin kazanmasıyla devre arasına Play-Off barajının dışında girdi. İlk yarıyı 28 puanla tamamlayan siyah-beyazlıların ilk 7 sıra için çekiştiği Dyorex Boluspor evinde Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek 30 puana yükseldi. Beyçimento Bandırmaspor da deplasmanda sonuncu Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla geçti ve puanını 31 yaptı.

Manisa FK'nın üst sıralardaki rakiplerinden Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü de haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını açtı. Teknik direktör Levent Eriş, ilk devreyi Play-Off barajında kapatamamalarına rağmen ikinci yarıya umutlu gireceklerini söyledi. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını belirten Levent Eriş, "Biz iyi bir takımız. Devre arasında çok daha fazla çalışıp eksik yönlerimizi geliştireceğiz. Çetin bir yarış bizi bekliyor" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-26 11:29:14



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