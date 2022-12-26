Roma dönemi lahdini 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı. Ekipler, S.D.'nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankara´dan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-12-26 12:27:40



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