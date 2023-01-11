Akhisarspor'da üçüncü yolcu Göksu

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayıp amatör kümeye gerileme arifesinde olan Akhisarspor'da kadrodan ayrılıklar da devam ediyor. Transfer yasaklısı kulüpte 22 yaşındaki forvet Mert Efe Çölbeyi'nin İskenderunspor'la, 25 yaşındaki savunmacı Yusuf Acer'in Muşspor'la sözleşme imzalamasının ardından Göksu Mutlu da yuvadan uçtu. Altyapısından yetiştiği kulüpte 2020'den beri forma giyip bu sezon 3'üncü Lig'de 14 maça çıkan Göksu, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'la anlaşmaya vardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-01-11 12:00:40



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