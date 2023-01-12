Akhisarspor'un kurucu başkanı Yılmaz Atabarut vefat etti

AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Akhisarspor'un kurucu başkanı olan Yılmaz Atabarut, İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. 1970 yılında kurulan Akhisarspor'un 1 numaralı üyesi olup, kulübün tesislerine de adı verilen Atabarut'un koronavirüs ve zatürre nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü öğrenildi. Evli ve 2 çocuk, 2 torun sahibi Yılmaz Atabarut'un cenazesi yarın Yeni Gülruh Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Su Yolu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-01-12 17:22:56
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