Somaspor umut tazeledi

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 yenen Somaspor, Play-Off iddiasını güçlendirdi. Bu sonuçla son 3 maçını kayıpsız geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Çok zorlu bir deplasmanda galip dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Basatemür, "Son 3 maçımızı kazanarak ne kadar potansiyeli yüksek bir takım olduğumuzu kanıtladık. Elbette lig uzun maraton. Oynayacağımız çok maç var. Biz her zaman önümüze bakacağız. Seriyi sürdürüp, en kısa sürede ilk 6 içindeki yerimizi almak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-01-16 10:59:47



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