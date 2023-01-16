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Kamyonet, kazaya müdahale edenlerin arasına daldı; 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

DHA

Kamyonet, kazaya müdahale edenlerin arasına daldı; 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı


Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, maddi hasarlı kazaya karıştığı için emniyet şeridinde bekleyen yolcu otobüsünün önünde yardım için bekleyenlerin arasına başka bir araç tarafından sıkıştırılan kamyonetin dalması sonucu 1 kişi öldü; 1'i trafik polisi 3 kişi yaralandı. Polis, kamyoneti sıkıştırarak kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan kamyoneti, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit edip sürücüsünü yakaladı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden İlyas Karakaş yönetimindeki 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsü kavşak yakınlarında bir otomobile sürterek, maddi hasarlı kazaya karıştı. Otobüs şoförü Karakaş, trafik ekiplerini arayıp, yardım istedi. Gelen trafik polisleri, çevre güvenliğini alıp, havanın sisli olması nedeniyle kaza yapan otobüsün bulunduğu emniyet şeridini dubalarla ayırıp, yolu tek şeride düşürdü. Ardından da yardım için polislerden biri kaza yapan otobüsün önündeki sürücünün yanına gitti. Olay yerinden geçen ve yakındaki bir dinlenme tesisinde şef olarak çalıştığı öğrenilen Aziz Turan (51) da kazayı fark edip, otomobilini durdurup, yanındaki arkadaşıyla yardım için geldi.
KAMYONET YARDIM İÇİN BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI
Bu sırada aynı yöne giden Metin Çürük (53) yönetimindeki 45 ABB 188 plakalı kamyonet, dubalar nedeniyle daralan yolda bir başka kamyonetin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, otobüsün önünde bekleyenlerin arasına daldı. Yardım için duran Aziz Turan çarpmanın şiddetiyle, havalanıp kamyonetin ön kısmına savrularak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tutanak hazırlayan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli trafik polisi Halil Bahadır (47), yolcu otobüsünün şoförü İlyas Karakaş ve kamyonet sürücüsü Metin Çürük ise yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu iyi olduğu bildirilen yaralılardan trafik polisi Halil Bahadır ve kamyonet sürücüsü Metin Çürük'ün ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Turan'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula devlet Hastanesi morguna gönderildi.
'ARKALARI DÖNÜK OLDUĞU İÇİN KAMYONETİ FARKEDEMEDİLER'
Hayatını kaybeden Aziz Turan'ın kazadan şans eseri kurtulan yanındaki iş arkadaşı Şerif Ali Kacar, "Otobüs kaza yapmıştı. Otobüs şoförü, bir polis ve arkadaşım otobüsün önündeydiler. Anayolda seyir halindeki kamyonet kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için direksiyonu bize doğru kırdı. Ben ve otobüsün yedek şoförü son anda kaçarak kurtulduk. Ancak, diğerleri arkaları dönük olduğu için kamyoneti fark etmedi. Acımız büyük" dedi.
KAZAYA NEDEN OLAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ PLAKA TANIMA SİSTEMİNDEN YAKALANDI
Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, kamyoneti sıkıştırarak kazaya sebebiyet verip, hızla olay yerinden uzaklaşan kamyonetin tespit edilmesi için MOBESE ve PTS kayıtlarını incelemeye aldı. PTS kayıtlarından kazaya sebebiyet veren kamyonetin plakasının 64 EE 248 olduğunu belirledi. Yakalanan kamyonetin sürücüsü O.E., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2023-01-16 18:58:56

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