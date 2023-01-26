Somaspor'a amatörden genç takviye

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, amatör liglerden bulduğu 17 yaşındaki ön libero Mehmet Kutlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Gemlikspor'da futbola başlayan Mehmet, daha sonra Gemlik Belediyespor'a transfer oldu.
Son olarak Orhangazi Futbol Kulübü'nde forma giyen Mehmet, profesyonel statüde ilk kez siyah-beyazlı formayla görev yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-01-26 11:50:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.