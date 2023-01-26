Somaspor'a amatörden genç takviye

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, amatör liglerden bulduğu 17 yaşındaki ön libero Mehmet Kutlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Gemlikspor'da futbola başlayan Mehmet, daha sonra Gemlik Belediyespor'a transfer oldu.

Son olarak Orhangazi Futbol Kulübü'nde forma giyen Mehmet, profesyonel statüde ilk kez siyah-beyazlı formayla görev yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-01-26 11:50:29



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