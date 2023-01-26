Kahvehanede unutulan para dolu çanta sahibine ulaştırıldı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehanede unutulan ve içerisinde 166 bin liranın bulunduğu çanta polis ekipleri tarafından sahibi Rasim Vargün'e teslim edildi. Çantasına kavuşan Vargün, polise ve kahvehane sahibine teşekkür etti.

Olay, Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak´ta hizmet veren Turgutlu Adliye Sarayı´nın karşısındaki kahvehanede meydana geldi. Manisa´dan, Turgutlu´ya arsa almak için satıcıyla görüşmeye gelen ve görüşmesi olumsuz sonuçlanan Rasim Vargün, kardeşiyle birlikte kahvehanede çay içtikten sonra ayrıldı. Manisa´ya varmak üzereyken çantasının yanında olmadığını fark eden Vargün, durumu polise bildirdi. Kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibinin muhafaza altına aldığı çantayı açarak paraları saydı. İçinde 166 bin Türk lirasının olduğu çanta, sahibi Rasim Vargün´e teslim edildi.

'MANİSA'YA VARINCA ÇANTAYI UNUTTUĞUMUZU FARK ETTİK'

Para dolu çantasının kahvehanede olduğuna sevinen Rasim Vargün, "Turgutlu´ya arsa almaya geldik. İşimiz olmadı. Çay içtikten sonra çıktık, Dalgınlığımıza gelmiş. Manisa´ya varınca çantayı unuttuğumuzu fark ettik. Polisi aradık, gelip çantayı almışlar. Param eksizsiz olarak bulunduğu için mutluyum. Polis memurlarımıza ve kahvehane sahibine teşekkür ediyorum." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-01-26 19:25:03



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