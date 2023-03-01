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Manisa'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Manisa'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı


Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler Uğur Urlun (25) ve Sıla Özcanbaz (18) hayatını kaybetti, Senem Yılmazcan (11) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmirAnkara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Uğur Urlun yönetimindeki 45 UU 765 plakalı motosiklet ile Sıla Özcanbaz'ın (18) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ve elektrikli bisiklette arkada oturan Senem Yılmazcan, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 kişi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Urlun ve Sıla Özcanbaz hayatını kaybederken, ağır yaralı Senem Yılmazcan ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-03-01 12:23:17

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