        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:36
        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında H.K. ve D.T'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

