Somaspor galibiyet istiyor

Tüm Karadeniz'de... Hamsi için kritik çağrı!

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi erteleme mesaisinde deplasmanda Esenler Erokspor'la golsüz berabere kalan Somaspor, yarın evinde Bayburt Özel İdare Spor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Burak Taşkınsoy görev alacak. Sıralamada 36 puanla 9'uncu sırada yer alan Somaspor'un Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz düşme hattında yer alıyor. Zorlu bir maç olacak ancak sahamızda kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-03-18 11:24:33



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