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Manisa FK'nın rakibi Pendikspor

DHA

Manisa FK'nın rakibi Pendikspor


MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme umudunu koruyan Pendikspor, yarın iddiası kalmayan Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Sıralamada 64 puanla 3'üncü basamakta yer alan Pendikspor'un sezonu 2'nci sırada bitirebilmesi için rakibi Çaykur Rizespor'un evinde Altınordu'ya mutlak yenilmesi gerekecek. Çaykur Rizespor kaybeder, Pendikspor Manisa FK'yı yenerse Süper Lig'e çıkan takım Pendikspor olacak. Pendikspor herhangi bir puan kaybında direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybedecek. Pendikspor'un olası bir ikili averajda Çaykur Rizespor'a karşı üstünlüğü bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-05-20 11:14:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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