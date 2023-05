Somaspor - Afyonspor: 3-2

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Serdar Osman Akarsu, Levent Yeşilyurt

SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Kadir Kurt (Dk. 89 Enes), Erdem, Eray, Mücahit (Dk. 89 Kadir Karış), Yusuf Tursun, Mustafa, Emre Can Atilla (Dk. 89 Ali), Emre Can Bulut (Dk. 89 Osmancan), Ahmet Hakan (Dk. 83 Şener)

AFYONSPOR: Burak Karabacak Mete (Dk. 71 Hüseyin), Şivar, Muhammed Özbay, Muhammet Mahmut (Dk. 85 Sefa), Kaan (Dk. 85 Burak Topçu), Olcay (Dk. 71 Furkan), Eray, Mustafa, İsmail, Bora (Dk. 64 Emir)

GOLLER: Dk. 22 Emre Can Bulut, Dk. 66 Emre Can Atilla, Dk. 84 Şener (Somaspor), Dk. 29 Eray, Dk. 90+3 Burak Topçu (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Kadir Karış (Somaspor), Eray, İsmail, Olcay, Muhammet Mahmut, Furkan (Afyonspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor, evinde Afyonspor´u 3-2 yenmesine rağmen hedefine ulaşamadı. Rakipleri Anagold 24Erzincanspor ve Ankaraspor´un oynadığı maç berabere bitti, Somaspor Play-Off´u 1 puanla kaçırdı.

Emre Can Bulut´un 22´nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Somaspor, 29´de Eray´a engel olamadı ve Afyonspor tabelayı eşitledi. İlk yarısı berabere tamamlanan maçın 66´ncı dakikasında bu kez Somaspor adına Emre Can Atilla sahne aldı, skor 2-1 oldu. Somaspor´da Şener 84´te skoru 3-1´e getirdi. Maçta son sözü 90+3´te Afyonspor adına Burak Topçu söyledi. Ancak Somaspor maçını kazansa da Play-Off hattındaki rakipleri 24Erzincanspor ve Ankaraspor´un 1´er puan almasıyla ilk 6 içine giremedi. Bu sonuçlara göre Erzincanspor ve Ankaraspor 58´er, Somaspor ise 57 puana ulaştı. Somaspor sezonu 7´nci sırada tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2023-05-20 17:10:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.