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        Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:51
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        Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Tahsin S. (76) yönetimindeki 45 LY 887 plakalı sepetli motosiklet ile Umut A.'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki sürücü ve sepetli motosikletteki Halil Sezgin (84) sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Sezgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı

        2023-08-18 17:50:33

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