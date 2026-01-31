Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı
Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soma, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Soma'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43) ile Yunusemre'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. (33) yakalandı.
Turgutlu'da ise "dolandırıcılık" suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan İ.K. (26) durdurulan bir otomobilde yakalandı. Hükümlünün üstünde ve araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
