Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sağanağın ardından sabah saatlerinde dolu etkili oldu.

        Dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü, yollarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Spil'in zirvesinde Türk Bayrağı açtılar
        Spil'in zirvesinde Türk Bayrağı açtılar
        Manisa Basket, Safiport Erokspor'a misafir olacak
        Manisa Basket, Safiport Erokspor'a misafir olacak
        Somaspor'da hedef 2'de 2
        Somaspor'da hedef 2'de 2
        Selendili süt üreticilerine süt tankeri desteği
        Selendili süt üreticilerine süt tankeri desteği
        Esnafın desteğiyle kuruldu, 14 bin seansa ulaştı
        Esnafın desteğiyle kuruldu, 14 bin seansa ulaştı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama