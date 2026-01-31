Sarıgöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren görülen sağanağın ardından sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü, yollarda su birikintileri oluştu.

