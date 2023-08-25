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        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:37
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        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı
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        Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesleri paniğe neden olurken, o sırada AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun il binasında düzenlediği toplantıya katılan bazı partililer, dışarı çıkıp, araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki AK Parti İl binasının önündeki elektrik trafosunda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Peş peşe yaşanan patlama sesleri paniğe neden oldu. Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun il binasında düzenlediği basın toplantısına katılan partililer de binadan dışarıya çıktı. Bazı partililer trafonun yakınında bulunan araçlarını bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-08-25 18:35:42

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