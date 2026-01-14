Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 19:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:00
        Manisa'da kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Şehzadeler ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndaki kuyumculara toplam 14 sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti.

        Operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 24 bin lira para, 8 sahte altın ve bilezik ele geçirildi. Aramalarda ayrıca muhtelif uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu.

        Zanlılardan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

