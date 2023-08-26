Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'da iki imza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'da iki imza
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor iki futbolcuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar son olarak Bayburt ÖİS forması giyen Burak Bozbey ve geçen sene takımda kiralık olarak forma giyen Ahmet Hakan Demir'le sözleşme imzaladı. Defansta stoper olarak görev yapan Burak ve golcü Ahmet Hakan'la 2'şer yıllık mukavele yapıldığı açıklandı. 

        ISPARTA DEPLASMANINA ÇIKACAK 

        Somaspor yarın 2023-2024 sezonun ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Isparta 32 Spor deplasmanında sezonu açacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Safa Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmandan galibiyetle döneceklerini ve lige iyi bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-08-26 11:05:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler

        Benzer Haberler

        Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit e...
        Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit e...
        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
        Kazada yaralanmıştı; kurtarılamadı
        Kazada yaralanmıştı; kurtarılamadı
        AK Partili Yenişehirlioğlu Manisa'da konuştu:
        AK Partili Yenişehirlioğlu Manisa'da konuştu:
        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı
        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı
        Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Şenol, biber üreticilerini ziyaret etti
        Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Şenol, biber üreticilerini ziyaret etti