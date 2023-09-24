Özgür Özel: Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar (2)
KONGREDEARBEDEÇIKTI
CHP Manisa 38´inci İl Kongresi'nde CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile İlhan Cihaner'in yaptığı konuşmaların ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuşmasında CHP eski Milletvekili Hasan Ören'i eleştirince tansiyon yükseldi. Kongrede partililer arasında arbede yaşandı. CHP Manisa mevcut İl Başkanı Ali Kuyumcu'nun araya girmesi üzerine gerginlik son buldu.