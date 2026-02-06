Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan sitenin istinat duvarı, bir apartman dairesinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 00:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan sitenin istinat duvarı, bir apartman dairesinde hasara neden oldu.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla şiddetini artırdı.

        Yağışlar nedeniyle Ergenekon Mahallesi'nde bir site ile Turgutlu Anadolu Lisesi arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldi.

        Kayan toprak ve üzerindeki zeytin ağaçları, sitenin yaklaşık 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını yıkarak apartman dairesinde hasara neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı
        Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı
        Tır refüje çıktı, 2 otomobil zarar gördü Yağışlı hava kazayı beraberinde ge...
        Tır refüje çıktı, 2 otomobil zarar gördü Yağışlı hava kazayı beraberinde ge...
        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaldığı kamyonetle yakıt alıp turladı
        Çaldığı kamyonetle yakıt alıp turladı
        Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de otomobilinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı
        Salihlili kick boksçulardan Manisa'da madalya yağmuru
        Salihlili kick boksçulardan Manisa'da madalya yağmuru