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        Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        MANİSA'daotomobilinpark halindeki araca ve elektrikli bisiklete çarptığı kazada aşçı Süleyman Demir (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:30
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        Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        MANİSA'daotomobilinpark halindeki araca ve elektrikli bisiklete çarptığı kazada aşçı Süleyman Demir (42), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden H.A. (72) kullandığı 45 KB 2906 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce R.D.'ye (20) ait park halindeki otomobile ardından aşçı Süleyman Demir yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Süleyman Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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