Manisa BŞB filede de iddialı BasketbolSüper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadınlar voleybolda da geçen sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi. Geçen sezon Bölgesel Lig'i ve terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ne şampiyon olarak çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Tarık Almış Spor Tesisleri'nde medya günü düzenleyerek takımı tanıttı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Antrenör Caner Doğançay, "2. Lig'e uzun bir aradan sonra geri döndük. Bölgeselde önce Tekirdağ'da, sonra Çanakkale'de final maçları oynadık. Namağlup 2'nci Lig'e çıktık. Lige iyi hazırlandık ve takviyelerimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bu sene inşallah hedefimiz 1'inci Lig. Hedefimize çok çalışarak hazırlanıyoruz" dedi.

BasketbolSüper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadınlar voleybolda da geçen sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi. Geçen sezon Bölgesel Lig'i ve terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ne şampiyon olarak çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Tarık Almış Spor Tesisleri'nde medya günü düzenleyerek takımı tanıttı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Antrenör Caner Doğançay, "2. Lig'e uzun bir aradan sonra geri döndük. Bölgeselde önce Tekirdağ'da, sonra Çanakkale'de final maçları oynadık. Namağlup 2'nci Lig'e çıktık. Lige iyi hazırlandık ve takviyelerimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bu sene inşallah hedefimiz 1'inci Lig. Hedefimize çok çalışarak hazırlanıyoruz" dedi.

Antrenör Doğançay, "Takımımız geçen sene Bölgesel Lig'den çıkan altyapı sporcuları ile birlikte tecrübeli sporcularımızdan da takviyeyle güçlü bir ekip oluşturduk. Rakiplerimiz bütçeli ve tecrübeli oyuncularla kurulu ama biz de gayet tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımız. Lige renk katacağız ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bütün Manisa halkını Tarık Almış Spor Tesisi'nde yapacağımız maçlara bekliyoruz. Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de çok teşekkür ediyoruz. Maçlarımızı kendisinin ön görüsüyle yapılan spor kompleksinde oynayacağız" diye konuştu.

SULTANLARIN BAŞARISI İLGİYİ ARTIRDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının ardından voleybola olan ilginin daha da arttığını vurgulayan Doğançay, "A Milli Takım dünya çapında bir ses getirdi. Bu başarı, bizim spor okullarımıza, altyapı kategorilerimizden A takımımıza kadar çok iyi yansıdı. Spor okulları sayımız oldukça arttı. Bizler de inşallah önümüzdeki senelerde A Milli Takım'a sporcu yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

KAPTAN SEVİNÇ: İYİ UYUM YAKALADIK

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren takım kaptanı Sevinç Özgüler, "En son eksiklerimizi de tamamlayıp bu hafta inşallah ilk maçımıza çıkacağız. Umarım verdiğimiz emeklerin karşılığını en iyi şekilde alıp, yakaladığımız uyumu da sahaya yansıtırız. İnşallah tribünleri de doldurup taraftar desteğini arkamıza almak istiyoruz. Takımımızda Manisa'nın kendi gençleriyle birlikte dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var. Büyük, küçük demeden bir uyum yakaladık. İnşallah bunu da sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk toplumunu en iyi şekilde temsil ettiğini de belirten Özgüler, yıllardır verilen emeğin karşılığının alındığını söyledi.

SELİNAY KUPA KOLEKSİYONERİ

Manisa BŞB'nin pasör çaprazı ve aynı zamanda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Selinay Akçin ise "Uzun zaman sonra Manisa olarak 2'nci Lig'de mücadele edeceğiz. Bu hafta maçımız var. Zaman çok hızlı geçti, heyecanlıyız. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi oynadığım İşitme Engelliler Milli Takımı'nda İtalya'da dünya şampiyonu olduk. Daha sonra Brezilya'da olimpiyat şampiyonu olduk. Bu sene Türkiye'de yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci olduk. Bu tecrübe bana çok şey kattı. Takımıma da bu tecrübeyi yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele edecek Manisa BŞB, ilk hafta 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Özel Gelişim Koleji'nin konuğu olacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,