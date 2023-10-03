Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa BŞB filede de iddialı

         BasketbolSüper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadınlar voleybolda da geçen sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi. Geçen sezon Bölgesel Lig'i ve terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ne şampiyon olarak çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Tarık Almış Spor Tesisleri'nde medya günü düzenleyerek takımı tanıttı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Antrenör Caner Doğançay, "2. Lig'e uzun bir aradan sonra geri döndük. Bölgeselde önce Tekirdağ'da, sonra Çanakkale'de final maçları oynadık. Namağlup 2'nci Lig'e çıktık. Lige iyi hazırlandık ve takviyelerimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bu sene inşallah hedefimiz 1'inci Lig. Hedefimize çok çalışarak hazırlanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa BŞB filede de iddialı
        ABONE OL
        ABONE OL

         BasketbolSüper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadınlar voleybolda da geçen sezon şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi. Geçen sezon Bölgesel Lig'i ve terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ne şampiyon olarak çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Tarık Almış Spor Tesisleri'nde medya günü düzenleyerek takımı tanıttı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Antrenör Caner Doğançay, "2. Lig'e uzun bir aradan sonra geri döndük. Bölgeselde önce Tekirdağ'da, sonra Çanakkale'de final maçları oynadık. Namağlup 2'nci Lig'e çıktık. Lige iyi hazırlandık ve takviyelerimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bu sene inşallah hedefimiz 1'inci Lig. Hedefimize çok çalışarak hazırlanıyoruz" dedi.

        Antrenör Doğançay, "Takımımız geçen sene Bölgesel Lig'den çıkan altyapı sporcuları ile birlikte tecrübeli sporcularımızdan da takviyeyle güçlü bir ekip oluşturduk. Rakiplerimiz bütçeli ve tecrübeli oyuncularla kurulu ama biz de gayet tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımız. Lige renk katacağız ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bütün Manisa halkını Tarık Almış Spor Tesisi'nde yapacağımız maçlara bekliyoruz. Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de çok teşekkür ediyoruz. Maçlarımızı kendisinin ön görüsüyle yapılan spor kompleksinde oynayacağız" diye konuştu.

        SULTANLARIN BAŞARISI İLGİYİ ARTIRDI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının ardından voleybola olan ilginin daha da arttığını vurgulayan Doğançay, "A Milli Takım dünya çapında bir ses getirdi. Bu başarı, bizim spor okullarımıza, altyapı kategorilerimizden A takımımıza kadar çok iyi yansıdı. Spor okulları sayımız oldukça arttı. Bizler de inşallah önümüzdeki senelerde A Milli Takım'a sporcu yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        KAPTAN SEVİNÇ: İYİ UYUM YAKALADIK

        Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren takım kaptanı Sevinç Özgüler, "En son eksiklerimizi de tamamlayıp bu hafta inşallah ilk maçımıza çıkacağız. Umarım verdiğimiz emeklerin karşılığını en iyi şekilde alıp, yakaladığımız uyumu da sahaya yansıtırız. İnşallah tribünleri de doldurup taraftar desteğini arkamıza almak istiyoruz. Takımımızda Manisa'nın kendi gençleriyle birlikte dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var. Büyük, küçük demeden bir uyum yakaladık. İnşallah bunu da sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk toplumunu en iyi şekilde temsil ettiğini de belirten Özgüler, yıllardır verilen emeğin karşılığının alındığını söyledi.

        SELİNAY KUPA KOLEKSİYONERİ 

        Manisa BŞB'nin pasör çaprazı ve aynı zamanda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Selinay Akçin ise "Uzun zaman sonra Manisa olarak 2'nci Lig'de mücadele edeceğiz. Bu hafta maçımız var. Zaman çok hızlı geçti, heyecanlıyız. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi oynadığım İşitme Engelliler Milli Takımı'nda İtalya'da dünya şampiyonu olduk. Daha sonra Brezilya'da olimpiyat şampiyonu olduk. Bu sene Türkiye'de yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci olduk. Bu tecrübe bana çok şey kattı. Takımıma da bu tecrübeyi yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele edecek Manisa BŞB, ilk hafta 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Özel Gelişim Koleji'nin konuğu olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!

        Benzer Haberler

        Jandarmanın trafik eğitim tırı, Akhisarlı öğrencileri ağırladı
        Jandarmanın trafik eğitim tırı, Akhisarlı öğrencileri ağırladı
        Manisa potada ilk Avrupa maçında
        Manisa potada ilk Avrupa maçında
        Somaspor kaçan puanlara yanıyor
        Somaspor kaçan puanlara yanıyor
        Turgutluspor'da Çelik gururlu
        Turgutluspor'da Çelik gururlu
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk Avrupa maçına yarın çıkacak
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk Avrupa maçına yarın çıkacak
        Akhisar Çamönü Barajı'nın yapımı tamamlandı
        Akhisar Çamönü Barajı'nın yapımı tamamlandı