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        Sulama kanalına uçan otomobildeki baba- kızı itfaiye kurtardı

         MANİSA'da,stabilizeyolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan Adem Yiğit (39) ve yanındaki kızı Cemile Nur Yiğit (16), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baba- kız, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:55
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        Sulama kanalına uçan otomobildeki baba- kızı itfaiye kurtardı
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         MANİSA'da,stabilizeyolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan Adem Yiğit (39) ve yanındaki kızı Cemile Nur Yiğit (16), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baba- kız, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Sokak'ta meydana geldi. Adem Yiğit yönetimindeki 35 U 9306 plakalı otomobil, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Sürücü Yiğit ile otomobildeki kızı Cemile Nur Yiğit, sulama kanalında ters dönen otomobilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin bir kısmı suyla dolarken, baba- kız için kurtarma çalışması başlatıldı.

        İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, baba- kız otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Adem Yiğit ve kızı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Baba- kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayala ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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