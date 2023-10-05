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        Manisa BBSK, FIBA Europe Cup'ta adını gruplara yazdırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:10
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        Manisa BBSK, FIBA Europe Cup'ta adını gruplara yazdırdı
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER:Georgios Poursanidis, Radomir Vojinovic, Igor Mitrovski

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 17, Luther 15, Anderson, Terry 10, Roberson 16, Berkay 1, Tolga, Mustafa, Ayberk 7, Dorukhan, Ragip 2

        FC PORTO: Melvin 13, Barber 13, Omlid 6, Fayne 18, Kloof 10, Cardoso 6, Gomes, Guerreiro 2, Queiroz, Silva, Camacho 2

        1´İNCİ PERİYOT: 23-14

        İLK YARI: 43-32

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

        5 FAUL: 31.59 Terry (Manisa BBSK)

        FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu'na ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Nevezis'ten sonra son maçta Portekiz ekibi FC Porto'yu da 80-70 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 23-14, ilk yarısı 43-32, üçüncü periyodu da 65-49 Manisa BŞB'nin üstünlüğüyle bitti. Avrupa'daki ilk sezonunda yoluna grup aşamasında devam etmeyi başaran Manisa BŞB'de Cruz 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Manisa BŞB, Avrupa Kupası'nda normal sezonda E grubunda yer alacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-10-05 21:08:42

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