Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı MANİSA'nınKulailçesinde bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Acar (39) ile yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

MANİSA'nınKulailçesinde bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Acar (39) ile yanında bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeki Abdullah Acar yönetimindeki 45 ALU 924 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Nurcan Acar (39) çocukları Merve Acar (9) ve Medine Acar (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir-Ankara D-300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.