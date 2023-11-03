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        Manisa potada Beşiktaş önünde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:40
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        Manisa potada Beşiktaş önünde
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        BASKETBOLSüperLigi'nde sezonun sürpriz ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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