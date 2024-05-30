Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.499,12 %0,19
        DOLAR 32,3013 %0,15
        EURO 35,0189 %0,45
        GRAM ALTIN 2.428,21 %0,28
        FAİZ 41,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,80 %-1,01
        BITCOIN 67.580,00 %0,25
        GBP/TRY 41,1539 %0,42
        EUR/USD 1,0815 %0,13
        BRENT 83,46 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.970,12 %0,28
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Türk-İş verilerine göre Mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk-İş, Mayıs 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre temel mal ve hizmetlerde görülen artış yılın ilk 4 ayında olduğu gibi bu ay da devam etti.

        AÇLIK SINIRI 18 BİN, YOKSULLUK SINIRI 61 BİN TL'Yİ AŞTI

        4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 18 bin 969 TL olarak hesaplandı.

        Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 609 TL'ye yükseldi.

        REKLAM

        MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 79,43

        TÜRK-İŞ'in verilerine göre 'mutfak enflasyonu' verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,02 oranında gerçekleşti. Beş aylık değişim oranı yüzde 31,44 oldu.

        Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 83,06 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 79,43 olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün