Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

Türk-İş, Mayıs 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre temel mal ve hizmetlerde görülen artış yılın ilk 4 ayında olduğu gibi bu ay da devam etti.

AÇLIK SINIRI 18 BİN, YOKSULLUK SINIRI 61 BİN TL'Yİ AŞTI

4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 18 bin 969 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 609 TL'ye yükseldi.