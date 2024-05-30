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        Haberler Gündem Güvenlik EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti! - Güncel haberler

        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!

        EFES-2024 gündüz safhası başladı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatla ilgili nefes kesen görüntüler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tatbikata katılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:25
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        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
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        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bombardımanıyla başladı.

        DHA'nın haberine göre Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, kara bombardımanıyla başladı.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745’i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

        Efes- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı.

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        #haberler
        #EFES-2024 tatbikatı
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