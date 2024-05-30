Real Sociedad'ın bulunduğu İspanya ise geçen günlerde Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, televizyona yaptığı konuşmada "Bu tarihi bir karar ve tek bir amacı var, o da İsrailliler ve Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmaktır." demişti.