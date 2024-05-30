En değerli futbolcular açıklandı! Arda Güler ilk 100'e girdi
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu sezon şans bulduğu 10 lig maçında 6 gol atan 19 yaşındaki yıldız isim, piyasa değerini de yükseltirken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından en değerli 100 futbolcu arasında gösterildi. İşte o liste...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolundaki en değerli 100 futbolcuyu listeledi.
CIES tarafından oluşturulan listede, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz da yer aldı.
Piyasa değeri 67.9 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler, 100 futbolcu arasında 90. sıradan listeye girdi.
En değerli 100 futbolcunun bulunduğu listede ülkemizden sadece Arda Güler yer aldı.
İşte en değerli 20 futbolcu:
20- Xavi Simons (RB Leipzig): 112.1 MİLYON EURO
19- Eduardo Camavinga (Real Madrid): 112.5 MİLYON EURO
18- Alejandro Garnacho (Manchester United): 112.7 MİLYON EURO
17- Josko Gvardiol (Manchester City): 115 MİLYON EURO
16- Kai Havertz (Arsenal): 116.4 MİLYON EURO
15- Jamal Musiala (Bayern Münih): 120.5 MİLYON EURO
14- Rasmus Höjlund (Manchester United): 123.7 MİLYON EURO
13- Federico Valverde (Real Madrid): 124.3 MİLYON EURO
12- Cole Palmer (Chelsea): 126.4 MİLYON EURO
11- Gabriel Martinelli (Arsenal): 127.1 MİLYON EURO
10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 133.8 MİLYON EURO
9- Martin Ödegaard (Arsenal): 135.6 MİLYON EURO
8- Lamine Yamal (Barcelona): 140.8 MİLYON EURO
7- Julian Alvarez (Manchester City): 168.4 MİLYON EURO
6- Bukayo Saka (Arsenal): 195.2 MİLYON EURO
5- Phil Foden (Manchester City): 203.8 MİLYON EURO
4- Rodrygo (Real Madrid): 220.7 MİLYON EURO