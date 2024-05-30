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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu En değerli futbolcular açıklandı! Arda Güler ilk 100'e girdi - Futbol Haberleri

        En değerli futbolcular açıklandı! Arda Güler ilk 100'e girdi

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu sezon şans bulduğu 10 lig maçında 6 gol atan 19 yaşındaki yıldız isim, piyasa değerini de yükseltirken, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından en değerli 100 futbolcu arasında gösterildi. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:24
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        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolundaki en değerli 100 futbolcuyu listeledi.

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        CIES tarafından oluşturulan listede, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz da yer aldı.

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        Piyasa değeri 67.9 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler, 100 futbolcu arasında 90. sıradan listeye girdi.

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        En değerli 100 futbolcunun bulunduğu listede ülkemizden sadece Arda Güler yer aldı.

        İşte en değerli 20 futbolcu:

        5

        20- Xavi Simons (RB Leipzig): 112.1 MİLYON EURO

        6

        19- Eduardo Camavinga (Real Madrid): 112.5 MİLYON EURO

        7

        18- Alejandro Garnacho (Manchester United): 112.7 MİLYON EURO

        8

        17- Josko Gvardiol (Manchester City): 115 MİLYON EURO

        9

        16- Kai Havertz (Arsenal): 116.4 MİLYON EURO

        10

        15- Jamal Musiala (Bayern Münih): 120.5 MİLYON EURO

        11

        14- Rasmus Höjlund (Manchester United): 123.7 MİLYON EURO

        12

        13- Federico Valverde (Real Madrid): 124.3 MİLYON EURO

        13

        12- Cole Palmer (Chelsea): 126.4 MİLYON EURO

        14

        11- Gabriel Martinelli (Arsenal): 127.1 MİLYON EURO

        15

        10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 133.8 MİLYON EURO

        16

        9- Martin Ödegaard (Arsenal): 135.6 MİLYON EURO

        17

        8- Lamine Yamal (Barcelona): 140.8 MİLYON EURO

        18

        7- Julian Alvarez (Manchester City): 168.4 MİLYON EURO

        19

        6- Bukayo Saka (Arsenal): 195.2 MİLYON EURO

        20

        5- Phil Foden (Manchester City): 203.8 MİLYON EURO

        21

        4- Rodrygo (Real Madrid): 220.7 MİLYON EURO

        22

        3- Vinicius Jr. (Real Madrid): 240.8 MİLYON EURO

        23

        2- Erling Haaland (Manchester City): 255.3 MİLYON EURO

        24

        1- Jude Bellingham (Real Madrid): 280.4 MİLYON EURO

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