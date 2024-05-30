Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Adana Demirsporlu yıldız radarda
Yeni sezon öncesi teknik direktör ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını siyah-beyazlıların Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut'nun peşinde olduğunu yazdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A'ya yükselen Parma, Akdeniz temsilcisinde forma giyen 21 yaşındakifutbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin bu transfer için Yukatel Adana Demirspor'a 2.5 milyon Euro önerdiği belirtilen haberde, bu teklifin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.
Haberde, Edouard Michut'ya Beşiktaş'ın da bir ilgisi olduğu ve siyah beyazlıların yakın zamanda resmi teklif ile Yukatel Adana Demirspor'un kapısını çalabileceği ifade edildi.
Yukatel Adana Demirspor forması ile toplamda 25 maça çıkan orta saha futbolcusu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Michut, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
HUMMELS'TEN GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Mats Hummels'ten geleceğine dair flaş açıklamalar geldi:
"Önce finali atlatmak istiyorum. Haziran'da kararımı vereceğim."
"Emeklilik ihtimalim şu an olasıklar arasında en düşük ihtimal olanı. Ya Dortmund'da devam etmeyi ya da kariyerimi Avrupa'da sürdürmeyi istiyorum."