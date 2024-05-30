Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşıyor
Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın gönlünü Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez yan yana İstinye'de görüntülendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, daha sonra yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.
Beruğ Özgür Yıldırım ile Tokel, ilk kez İstinye'de görüntülendi.
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, basın mensuplarını fark edince bir an afalladı.