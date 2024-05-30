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        Haberler Magazin Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşıyor! İlk kez yan yana görüntülendiler - Magazin haberleri

        Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşıyor

        Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın gönlünü Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez yan yana İstinye'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 08:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 08:58
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, daha sonra yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi.
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.

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        Beruğ Özgür Yıldırım ile Tokel, ilk kez İstinye'de görüntülendi.

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        Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, basın mensuplarını fark edince bir an afalladı.

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        Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yanında Rennes'den takım arkadaşı Doğan Alemdar, Ala Tokel'in yanında ise yakın arkadaşı Danla Bilic vardı.

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        Ala Tokel ile Danla Bilic'in görüntülendikten sonra şaşkınlıkları objektiflere böyle yansıdı.

        #Ala Tokel
        #Bertuğ Özgür Yıldırım
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