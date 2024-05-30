A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, daha sonra yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.