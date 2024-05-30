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        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi

        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi

        İstanbul Bakırköy'de üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet Fettahoğlu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, bu yolu daha önce de kullandığını belirterek, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak TIR 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde (20 santimetrelik fark) olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:55
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı TIR'ın üst geçide çarpıp üzerine devrildiği araçtaki aynı aileden Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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        Kazanın ardından tutuklanan sürücü Fettahoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına yer verildi.

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        Buna göre, sanığın yol güzergahında, Hava Harp Okulu ayrımlarına gelmeden 200 ve 50 metre geride ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhaları bulunduğu anlatıldı.

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        İddianamede, bu uyarılara göre Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyen sanığın aracıyla devam ettiği belirtilerek, dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki maktul Recep Aytekin idaresindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

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        DAHA ÖNCE DE AYNI YERDEN GEÇMİŞ

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak tır 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi. Dorsesi üst geçide çarpan tırın sola devrildiğini ve otomobilin de aracın altında kaldığını anlatan sanık, bu yolu daha önce de kullandığında yavaş geçtiğini kaydetti.

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        22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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        Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrilmiş, kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinde gözaltına alınan tır şoförü tutuklanmıştı.

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