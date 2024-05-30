Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDEN GEÇMİŞ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak tır 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi. Dorsesi üst geçide çarpan tırın sola devrildiğini ve otomobilin de aracın altında kaldığını anlatan sanık, bu yolu daha önce de kullandığında yavaş geçtiğini kaydetti.