Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası! - Son dakika Fenerbaheç transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası!

        Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, bir yandan da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

        2

        Kıl payı kaçan şampiyonluk sonrası gelecek sezona çok daha kaliteli bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.

        3

        Arap basınından Khalej News'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor.

        4

        Haberde; Fenerbahçe'nin Talisca'ya ilgisinin olduğu belirtilirken, Al Nassr'ın, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

        5

        Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brezilya ekibi Corinthians'ın da Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ve iki takımın transfer için yarıştığı vurgulandı.

        6

        BU SEZON 25 MAÇTA 25 GOL ATTI

        Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta süre alan Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken, 4 de asist yaptı.

        7

        2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş formasını da giyen Talisca, siyah-beyazlı takımla çıktığı 80 maçta 37 gol atıp, 14 asist yapmıştı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün