Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası!
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, bir yandan da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Kıl payı kaçan şampiyonluk sonrası gelecek sezona çok daha kaliteli bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.
Arap basınından Khalej News'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor.
Haberde; Fenerbahçe'nin Talisca'ya ilgisinin olduğu belirtilirken, Al Nassr'ın, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brezilya ekibi Corinthians'ın da Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ve iki takımın transfer için yarıştığı vurgulandı.
BU SEZON 25 MAÇTA 25 GOL ATTI
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta süre alan Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken, 4 de asist yaptı.