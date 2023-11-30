Evi, silah atölyesine dönüştürmüş MANİSA'nınAkhisar ilçesinde, silah atölyesine dönüştürülen eve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tüfek , tabanca ve ve parçaları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nınAkhisar ilçesinde, silah atölyesine dönüştürülen eve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tüfek , tabanca ve ve parçaları ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri), istihbarı bilgi doğrultusunda evinde kaçak silah imalatı ve tamiratı yaptığı belirlenen Musa Sadık A.'yı (68) takibe aldı. Adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, arama yapılan evde 7 av tüfeği, 8 tabanca, 6 silah üst kapağı, 12 şarjör, 31 tetik, 124 yay, 149 kartuş, 21 fişek yatağı, 15 kundak, 35 dipçik, 24 namlu, 1 spiral makinesi, 1 matkap, 1 kaynak makinesi, 4 kartuş dolum aparatı, 1 mengene, 9 fişek kızağı, 9 mekanizma ve 10 tetik tertibatı ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Musa Sadık A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.