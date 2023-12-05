Manisa BŞB ilk sınavda
İlk kezmücadele ettiği Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeleri geçtikten sonra ilk turda E Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyetle lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ikinci tur M Grubu'ndaki ilk sınavında BCM Gravelines-Dunkerque'ü ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İlk kezmücadele ettiği Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeleri geçtikten sonra ilk turda E Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyetle lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ikinci tur M Grubu'ndaki ilk sınavında BCM Gravelines-Dunkerque'ü ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Manisa ekibi ikinci turda 4 takımlı grupta çift devreli maçlar sonucunda ilk iki sıradan birini elde ederek Avrupa'daki ilk sezonunda adını çeyrek finali yazdırmaya çalışacak. Fransız ekibi Gravelines, ilk turda G Grubu'nda 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırayı almıştı. Manisa BŞB grupta 13 Aralık'ta ise Çekya'da ERA Nymburk deplasmanına çıkacak.
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