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        Manisa BŞB ilk sınavda

        İlk kezmücadele ettiği Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeleri geçtikten sonra ilk turda E Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyetle lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ikinci tur M Grubu'ndaki ilk sınavında BCM Gravelines-Dunkerque'ü ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:38
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        Manisa BŞB ilk sınavda
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        İlk kezmücadele ettiği Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeleri geçtikten sonra ilk turda E Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyetle lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ikinci tur M Grubu'ndaki ilk sınavında BCM Gravelines-Dunkerque'ü ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Manisa ekibi ikinci turda 4 takımlı grupta çift devreli maçlar sonucunda ilk iki sıradan birini elde ederek Avrupa'daki ilk sezonunda adını çeyrek finali yazdırmaya çalışacak. Fransız ekibi Gravelines, ilk turda G Grubu'nda 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırayı almıştı. Manisa BŞB grupta 13 Aralık'ta ise Çekya'da ERA Nymburk deplasmanına çıkacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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