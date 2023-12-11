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        Akhisarspor ateşle oynuyor

         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 6-0 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. Son 5 maçta kalesinde 20 gol gören yeşil-siyahlılar, bu periyotta 1 gol bile atamadı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi ile 8 puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Akhisar ekibi amatör lige düşme tehlikesi yaşıyor. Akhisarspor'da yönetim geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:28
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        Akhisarspor ateşle oynuyor
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         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 6-0 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. Son 5 maçta kalesinde 20 gol gören yeşil-siyahlılar, bu periyotta 1 gol bile atamadı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi ile 8 puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Akhisar ekibi amatör lige düşme tehlikesi yaşıyor. Akhisarspor'da yönetim geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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