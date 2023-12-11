Akhisarspor ateşle oynuyor TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 6-0 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. Son 5 maçta kalesinde 20 gol gören yeşil-siyahlılar, bu periyotta 1 gol bile atamadı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi ile 8 puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Akhisar ekibi amatör lige düşme tehlikesi yaşıyor. Akhisarspor'da yönetim geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'a 6-0 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı. Son 5 maçta kalesinde 20 gol gören yeşil-siyahlılar, bu periyotta 1 gol bile atamadı. Ligde 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi ile 8 puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Akhisar ekibi amatör lige düşme tehlikesi yaşıyor. Akhisarspor'da yönetim geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,